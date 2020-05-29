Азербайджан предпринял эффективные меры по поддержке экономики, бизнеса и населения в период пандемии - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджану, как председателю Движения неприсоединения, в эти непростые времена выпала особая роль – координация совместных усилий стран-участниц для эффективной борьбы с коронавирусом.

Об этом сказал Trend директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Эксперт отметил, что Азербайджан приобрел колоссальный опыт в период борьбы с пандемией, предпринимая эффективные меры для противостояния как самой инфекции, так и для восстановления экономики и поддержки населения и бизнеса.

Согласно словам политолога, в эпоху постпандемии и нового миропорядка позиция Движения неприсоединения может значительно повыситься: «Причем не только для формирования единой политики участников по отношению к военным блокам и конфликтам, для чего организация, собственно, и создавалась, но и по другим актуальным проблемам современного мира».

Эксперт считает, что пандемия COVID-19, с которой мир столкнулся, в каком-то смысле схожа с конфликтами международного масштаба по своим последствиям:

«И логично бороться с этой проблемой сообща. Однако, мы видим, что Западная Европа не спешит объединять усилия, напротив, многие страны этого региона действуют по принципу «каждый сам за себя», а то и вообще используют пандемию в своей геополитической борьбе против стран-конкурентов. В этих условиях возникает необходимость в новых форматах взаимодействия между странами, а также обновлении уже существующих и эффективных рычагов межгосударственного взаимодействия. Движение неприсоединения может стать одним из таких форматов, объединяющих пострадавшие от пандемии страны, которые при этом не являются членами военных, экономических и прочих блоков. Для них такое объединение сейчас особенно актуально».

Родионов добавил, что крайне важно, что страны-участницы данной организации смогут обмениваться своим опытом, что может оказаться спасительным: «Азербайджан сегодня должен проявить максимум профессионализма как ключевой субъект международных отношений для организации обмена опытом и координации совместной деятельности десятков стран на всех континентах для борьбы с коронавирусом. Полученный организаторский опыт также станет бесценным для Азербайджана, и его можно будет применять в будущем для решения других глобальных задач».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT