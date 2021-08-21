Группа военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджана награждена медалями
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 21 августа подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджана.
В распоряжении говорится, что за отличие при выполнении служебных обязанностей группа военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджана награждается медалями «За Отчизну», «За отвагу» и «За военные заслуги».
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке:
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