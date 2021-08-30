Вторая Карабахская война актуализировала вопрос о пленных и пропавших без вести азербайджанцах - МККК

БАКУ /Trend/ - Вторая Карабахская война актуализировала вопрос о пленных, пропавших без вести и взятых в заложники азербайджанцах.

Об этом сказала представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, МККК делает все возможное для уточнения информации о пленных и передачи ее их семьям.

«МККК оказывает и будет оказывать поддержку странам для информирования о судьбах пленных и без вести пропавших лиц», - сказала Бауэр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)