Надеемся, что скоро Карабах превратится в регион благополучного развития – президент Международного конгресса экстремальных путешественников

ФИЗУЛИ /Trend/ - Надеемся, что скоро Карабах превратится в регион благополучного развития.

Об этом сказал Trend президент Международного конгресса экстремальных путешественников Кожэ Шпорли, который прибыл в Физулинский международный аэропорт в составе группы международных путешественников.

«Каждый год мы отправляемся в труднодоступное место, где никто не бывал долгое время, и я очень горжусь тем, что сегодня мы - первая группа, приземлившаяся в Международном аэропорту Физули, и что у нас есть возможность посетить регион. Мы также поедем в Агдам, Шушу. Хотим узнать об истории конфликта, а также о последних событиях. Надеемся, что Карабах превратится в регион благополучного развития для всех. Мы узнаем много нового об истории конфликта и текущей ситуации. Мы только что приземлились, и нас ждет долгий день. Мы - группа самых путешествующих людей в мире, хотим побывать в местах, где не все бывали и до которых трудно добраться. Нам действительно интересно разобраться в истории региона и истории конфликта», – сказал он.

Отметим, что группа международных путешественников мирового масштаба впервые посетила Карабах, отправившись пробным коммерческим рейсом в Физулинский международный аэропорт.

В поездке принимают участие более 30 путешественников из 11 стран – США, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Германии, Италии, Испании, Португалии, Польши и России. Впервые в Карабахе находятся руководители четырех ведущих международных сетей, объединяющих путешественников со всего мира. Это председатель ETIC (Extremal Travellers International Congress) Кожэ Шпорли, глава MTP (Most Traveller People) Чарльз Велей, президент TCC (Travellers' Century Club) Джоанн Шварц, председатель Клуба NomadMania Гарри Митцидис.

В состав делегации также входят известный бельгийский бизнесмен Патрик Маселис, американец Дон Пэрриш, считающийся самым путешествующим человеком в мире, основатель португальского университета Altantik Джоао Пауло Пейксото, американский журналист, корреспондент “The Wall Street Journal”, Би-би-си, “The Hill” Дейв Семинара, известные эксперты по туризму, маркетологи.

(Автор: Садраддин Агджаев)