Президент Ильхам Алиев: Во время войны все мы жили одним лозунгом – умрем, но не отступим

БАКУ/Trend/ - Во время войны все мы жили одним лозунгом – умрем, но не отступим.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу в связи с Днем памяти.

«Терпя поражение на поле боя, Армения вновь прибегла к самым грязным деяниям, совершила военную провокацию против гражданских лиц. Жертвами армянского фашизма стали более ста мирных граждан. Наши города и села регулярно находились под обстрелом. Армения использовала запрещенное оружие, снаряды с белым фосфором, баллистические ракеты. Но нас ничто не могло остановить. Проявив решимость, волю, мужество, азербайджанский народ преодолел все эти провокации. Никто и ничто не могло остановить нас. Неоднократно обращаясь к азербайджанскому народу во время войны, я говорил, что нас никто и ничто не остановит. Мы ведем справедливую войну. Мы ведем войну за честь и достоинство. Мы ведем войну за национальную гордость. Мы ведем священную войну.

Во время войны все мы жили одним лозунгом – умрем, но не отступим. Азербайджанский народ твердо стоял за Азербайджанской армией и придавал ей дополнительные силы», - сказал глава государства.