Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к народу в связи с Днем памяти

Политика 27 сентября 2021 10:00 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к народу в связи с Днем памяти

БАКУ /Trend/ - 27 сентября Победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу в связи с Днем памяти.

Trend представляет обращение.

Обращение Президента Ильхама Алиева

-Дорогие соотечественники.

Ровно год назад Армения, совершив военную провокацию против Азербайджана, подвергла обстрелу наши боевые позиции и населенные пункты. В результате этого вероломного обстрела в первые часы погибли гражданские лица и военнослужащие. В ответ на это кровавое преступление Азербайджанская армия по моему приказу начала контрнаступательную операцию и одержала полную Победу во Второй Карабахской войне, продолжавшейся 44 дня. 2 декабря прошлого года моим Распоряжением 27 сентября было учреждено в Азербайджане как День памяти. Сегодня мы еще раз склоняем головы перед светлой памятью наших героев-шехидов, погибших во Второй Карабахской войне, да упокоит Аллах их души. Шехиды навсегда останутся в наших сердцах.

Сегодня также будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы. Этот вопрос также был решен моим Распоряжением в декабре прошлого года. В Баку, в одном из самых красивых мест нашего города, будет возведен грандиозный памятник в честь героев Второй Карабахской войны. Должен также сказать, что сегодня в 12 часов по всей стране будет объявлена минута молчания.

Вторая Карабахская война – наша славная история. Эта Победа навечно останется в истории. Вооруженные силы Азербайджана, уничтожив в течение 44 дней вражескую армию, восстановили территориальную целостность нашей страны. Я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Неоднократно говорил, что мы любой ценой вернем наши земли. Неоднократно говорил, что если враг не покинет наши земли по доброй воле, то мы выдворим их с наших земель, так и произошло. Мы не смирились с поражением в Первой Карабахской войне, собрались с силами, мобилизовали все силы, укрепили нашу армию, экономику страны, повысили авторитет страны и с честью выполнили свою историческую миссию. Мы изгнали врага с наших земель и восстановили справедливость, международное право. Мы восстановили наше национальное достоинство. Сегодня азербайджанский народ живет как победоносный народ. Сегодня Азербайджанское государство живет как государство-победитель. Отныне мы всегда будем жить как победоносный народ и государство-победитель.

Терпя поражение на поле боя, Армения вновь прибегла к самым грязным деяниям, совершила военную провокацию против гражданских лиц. Жертвами армянского фашизма стали более ста мирных граждан. Наши города и села регулярно находились под обстрелом. Армения использовала запрещенное оружие, снаряды с белым фосфором, баллистические ракеты. Но нас ничто не могло остановить. Проявив решимость, волю, мужество, азербайджанский народ преодолел все эти провокации. Никто и ничто не могло остановить нас. Неоднократно обращаясь к азербайджанскому народу во время войны, я говорил, что нас никто и ничто не остановит. Мы ведем справедливую войну. Мы ведем войну за честь и достоинство. Мы ведем войну за национальную гордость. Мы ведем священную войну.

Во время войны все мы жили одним лозунгом – умрем, но не отступим. Азербайджанский народ твердо стоял за Азербайджанской армией и придавал ей дополнительные силы. Гибель невинных людей, разрушение наших городов и сел не смогли сломить волю азербайджанского народа. Каждый день мы шли вперед, каждый день одерживали победу, каждый день поступали сообщения о новых успехах. В течение 44 дней не было ни дня, чтобы мы отступили хотя бы на шаг. А ненавистный враг, несмотря на то, что занимал благоприятные позиции, имел большое преимущество благодаря рельефу территории, несмотря на то, что за 30 лет построил оборонительные укрепления в 5-6 рядов, вынужден был отступить. Во время 44-дневной войны в Вооруженных силах Азербайджана не было ни одного дезертира. А в армянской армии было более 10 тысяч дезертиров. Мы гордимся нашими шехидами, гази, а также военнослужащими, солдатами и офицерами, проявившими героизм в Отечественной войне. Их героизм, самоотверженность никогда не будут забыты. Мы показали всему миру, что азербайджанский народ – великий народ, что азербайджанский народ никогда бы не смирился с этой несправедливостью.

44-дневная Отечественная война явилась торжеством национальной воли, национального духа, национального достоинства. Мы одержали Победу на поле боя. Более 300 городов и сел были освобождены от оккупации на поле боя. Мы одержали эту победу ценой крови, жизни наших шехидов, поставили врага на колени и вынудили его подписать акт о капитуляции. Врага, который в течение 30 лет бросал нам вызов, в течение 30 лет пытался растоптать честь и достоинство азербайджанского народа. Обнаглевший, взбесившийся, зазнавшийся враг пал на колени перед нами, поднял белый флаг, сдался и вынужден был в ночь с 9 на 10 ноября подписать акт о капитуляции. В результате сотни городов и сел были возвращены без единого выстрела, без единого шехида.

Таким образом, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Мы урегулировали конфликт военно-политическим путем, война осталась позади, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории. В Азербайджане нет административной территории под названием «Нагорный Карабах», и если кому-то хочется оживить покойника по имени «Нагорный Карабах», то пусть сделает это на своей территории, создаст на своей территории образование, республику, общество под названием «Нагорный Карабах», и мы признаем его. Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решен. Это говорю я – Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами. Каждый должен и будет считаться с этими словами.

Сегодня – в День памяти хочу выразить глубокую признательность братской Турции, оказавшей нам самую большую поддержку в течение 44 дней. Братская Турция и братский турецкий народ с первых часов войны были солидарны с Азербайджаном, оказали Азербайджану свою поддержку. Заявления, сделанные руководством Турции и моим дорогим братом Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, стали для нас очень большой политической поддержкой, придали нам дополнительные силы, и мы никогда этого не забудем. 44-дневная Отечественная война еще раз продемонстрировала миру турецко-азербайджанское единство.

Мы также благодарны всем остальным странам, оказавшим нам политическую поддержку. Мне известно, что сердца миллионов азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах, тоже бились в унисон с исторической Родиной, они ежедневно отслеживали происходившие бои, радовались нашим успехам. Должен также сказать, что в течение 44 дней и после этого, даже по сей день я получаю тысячи писем. Писем поддержки, солидарности и от граждан Азербайджана, и от азербайджанцев мира, и от граждан различных дружественных нам стран. Несмотря на то, что после войны прошел всего лишь год, все международное сообщество уже согласилось с нашей Победой, приняло ее. Азербайджан также является стороной, формирующей сегодня повестку дня в регионе, в том числе в азербайджано-армянских отношениях.

В течение 44 дней мы не только восстановили нашу территориальную целостность, не только изгнали врага с нашей земли, не только восстановили национальное достоинство, но и разбили голову армянскому фашизму. Каждый, кто посещает сегодня освобожденные земли, своими глазами видит проявления армянского вандализма. Все наши города разрушены до основания, все исторические памятники, мечети либо полностью разрушены, либо осквернены армянами. 65 из 67 мечетей полностью разрушены, в остальных полуразрушенных мечетях заклятый враг дабы оскорбить нас, оскорбить мусульман всего мира, содержал скот - коров, свиней. Я уверен, что мусульмане мира адекватно отреагируют на это. Я получаю из многих мусульманских стран письма, связанные с этим вопросом. Мы проводим практическую работу, информируем и будем информировать весь мир об армянском вандализме в период оккупации, армянском фашизме. Поэтому, как я уже отметил, наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом.

В Армении происходит и происходила смена власти, но природа врага не меняется. Охватившие Армению азербайджанофобия, исламофобия достигли степени психической болезни. Ненависть к азербайджанцам там утвердилась как официальная идеология. Иначе не было бы совершено столько зверств. Каждый, кто посещает освобожденные земли, приходит в ужас – это совершили нелюди. Могу сказать, что это совершили даже не звери. Это совершила неиствующая, взбесившаяся азербайджанофобская масса, племя, иначе это не назовешь. И весь мир должен видеть это. Это должны видеть покровители Армении. Должны увидеть и увидят, даже если не хотят видеть, мы покажем, покажем всему миру, какое зло наказали, от какой беды избавили наш регион. Надо было преподнести урок врагу, который на протяжении 30 лет грабил, разрушал все наши исторические памятники, национальные ценности, природные ресурсы, или нет?! Несмотря на это, я неоднократно говорил до войны, что, если руководство Армении покинет наши земли по доброй воле, соблюдая нормы и принципы международного права, то, естественно, война будет исключена. Я неоднократно говорил об этом и во время войны. Я говорил: пусть руководство Армении назовет нам дату – в какой день и какие земли покинет, и мы готовы остановить войну. Но они не сделали этого. Спустя 44 дня, когда хребет армянской армии был сломлен, когда мы освободили от оккупации Шушу, считающуюся неприступной крепостью, а вслед за ней более 70 сел, враг вынужден был сдаться. Это – урок на всю жизнь, пусть никто не забывает этого!

Армянский фашизм уничтожен, но его проявления видны. Это очень опасная тенденция, в первую очередь, для армянского государства. Я уже говорил и сегодня, в День памяти перед светлой памятью наших шехидов еще раз хочу сказать: если мы увидим, что армянский фашизм поднимает голову, если увидим, что появляется новый источник опасности для нашего народа и государства, то без всяких колебаний еще раз разобьем голову армянскому фашизму. Пусть каждый знает это! Пусть никто не забывает, что символ войны и Победы «Железный кулак» на месте!

Дорогие соотечественники, в День памяти еще раз склоняю голову перед памятью всех наших шехидов, шехидов Первой и Второй карабахских войн, да упокоит Аллах их души. Хочу сказать их близким и родственникам: я говорил, что их кровь не останется на земле, так и случилось. Мы отомстили за них! Я говорил, что мы отомстим за них на поле боя, так и случилось. Отважные солдаты и офицеры, подарившие нам эту победу, - источник нашей гордости. Их героизм, отвага, самоотверженность стали уже эпосом.

Отныне мы будем жить как страна-победительница, как победоносный народ, будем отстраивать, восстанавливать освобожденные земли. На эти земли уже возвращается жизнь, люди. Наша главная задача сегодня - обеспечить это возвращение в самые короткие сроки. Хочу завершить свое обращение словами, ставшими неотъемлемой частью нашей Победы: Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!

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