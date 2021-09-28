Президент Ильхам Алиев: Мы проделаем всю работу, связанную с созданием Зангезурского коридора, на своей территории в течение двух лет

БАКУ /Trend/ - В настоящее время мы приступили в Азербайджане к широкомасштабной работе, связанной с созданием Зангезурского коридора. В Зангилан прокладывается как железная, так и автомобильная дорога. Сейчас строятся аэропорты. Поэтому считаю, что мы проделаем всю работу на своей территории в течение двух лет, так как объем работ здесь достаточно велик.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анатолийскому агентству Турции.

«В начале этого года, в январе в Москве состоялась трехсторонняя встреча. На этой встрече большей частью обсуждались вопросы, связанные с поствоенным периодом, потому что прошло всего 2 месяца после войны. После этого трехсторонней встречи на уровне президентов не было. Но была создана рабочая группа на уровне заместителей премьер-министров. В этой группе велась работа, в первую очередь связанная с открытием Зангезурского коридора. Однако с июня Армения посчитала свое участие в данной группе завершенным. Сказала, что это связано с выборами. Выборы там состоялись в июне. После этого группа вновь собралась в середине августа, и, наверное, еще раз соберется в следующем месяце.

Считаю, что это важный формат, потому что хотя результата пока нет, во всяком случае, есть контакт. В нынешних условиях контакты - необходимое средство, так как в ходе этих обсуждений можно решить многие вопросы. В настоящее время мы приступили в Азербайджане к широкомасштабной работе, связанной с созданием Зангезурского коридора. В Зангилан прокладывается как железная, так и автомобильная дорога. Сейчас строятся аэропорты. Поэтому считаю, что мы проделаем всю работу на своей территории в течение двух лет, так как объем работ здесь достаточно велик. Протяженность железной и автомобильной дороги на территории Армении составляет 40 километров. Их можно положить за год-полтора. То есть, мы ждем этого», - отметил глава государства.