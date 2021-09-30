Парламент Азербайджана утвердил еще один международный документ

Политика 30 сентября 2021 16:31 (UTC+04:00)
Парламент Азербайджана утвердил еще один международный документ

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил еще один международный документ, сообщает в четверг Trend.

На пленарном заседании парламента 30 сентября был обсужден законопроект об утверждении соглашения, заключенного в форме обмена письмами, подписанными 31 мая и 21 июня 2021 года, между правительством Азербайджана и Фондом народонаселения ООН.

Выступившие депутаты отметили, что это соглашение внесет важный вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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