БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил еще один международный документ, сообщает в четверг Trend.

На пленарном заседании парламента 30 сентября был обсужден законопроект об утверждении соглашения, заключенного в форме обмена письмами, подписанными 31 мая и 21 июня 2021 года, между правительством Азербайджана и Фондом народонаселения ООН.

Выступившие депутаты отметили, что это соглашение внесет важный вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)