Милли Меджлис принял законопроект об утверждении меморандума в связи с учениями спецназовцев Азербайджана и Турции
БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 30 сентября был обсужден законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании по учениям спецназовцев азербайджанской армии и ВС Турции между правительством Азербайджана и правительством Турции", сообщает в четверг Trend.
Меморандум, подписанный второго июля 2021 года в Баку, предусматривает регулирование выезда - въезда в страну азербайджанских и турецких спецназовцев во время учений и другие вопросы.
Депутаты в своих выступлениях отметили, что меморандум способствует дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества между двумя братскими странами.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)