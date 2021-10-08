Влиятельная перуанская медиа-структура представила интервью с главой пресс-службы МИД Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На официальном портале Федерации перуанских журналистов опубликована статья, основанная на интервью посетившего азербайджанские освобожденные территории вице-президента организации, известного перуанского журналиста Рикардо Санчеса с главой пресс-службы МИД Азербайджана Лейлой Абдуллаевой.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Мексике, в статье со ссылкой на слова Абдуллаевой говорится, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со странами латиноамериканского региона как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Функционируют диппредставительства Азербайджана в Мексике, Бразилии, Аргентине, на Кубе, в Колумбии и других странах региона, а также Азербайджан получил статус наблюдателя в Организации Тихоокеанского альянса.

Как председатель Движения неприсоединения Азербайджан стремится к продвижению Бандунгских принципов, укреплению репутации организации и расширению сотрудничества с другими международными организациями. Азербайджан в качестве председателя организации созвал специальную сессию Генассамблеи ООН, которая была посвящена вопросам борьбы с пандемией. В связи с большим вкладом страны в деятельность Движения неприсоединения председательство Азербайджана в организации было единогласно продлено странами-членами еще на год.

В статье со ссылкой на слова главы пресс-службы МИД Азербайджана была отмечена работа страны в контексте трехстороннего заявления по Карабаху от 10 ноября прошлого года, предусматривающего вывод армянских войск из региона, возвращение вынужденных переселенцев, открытие коммуникационных линий и проведение восстановительных работ, и подчеркнута необходимость поддержки этих целей также Минской группой ОБСЕ.

В заключение автор отмечает, что несмотря на то, что Азербайджан позволяет армянской стороне использовать Лачинский коридор, Армения пока не дает согласия на обеспечение транспортного коридора, соединяющего Нахчыван и основную часть Азербайджана.

https://fpp.org.pe/azerbaiyan-apuntala-al-movimiento-no-alineado-lejos-de-la-guerra-fria/