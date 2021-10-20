Проводится работа по согласованию семи документов между Азербайджаном и Хорватией - Джейхун Байрамов
БАКУ /Trend/ - Проводится работа по согласованию семи документов между Азербайджаном и Хорватией.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом, сообщает в среду Trend.
«В настоящее время идет работа по согласованию семи документов, и в ближайшее время они вступят в силу», - сказал министр.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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