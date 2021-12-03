БАКУ /Trend/ - Исландские компании готовы работать в сфере ВИЭ Азербайджана.

Об этом говорилось на встрече главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с исландским коллегой Тордисом Колбруном Рейкфьордом Гильфадоттиром в рамках участия в 28-м заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме. Об этом сообщили Trend в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили отношения Азербайджана и Исландии, в том числе перспективы развития сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.

Было отмечено, что Исландия имеет большой опыт в этой области, и исландские компании готовы работать в сфере ВИЭ Азербайджана.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ, обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.