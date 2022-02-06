Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу на Тертерском направлении - минобороны

БАКУ /Trend/ - Позиции азербайджанской армии в направлении села Гапанлы Тертерского района 6 февраля с 00:23 до 02:12 без какой-либо причины периодически подверглись обстрелу из стрелкового оружия незаконными армянскими вооруженными отрядами с территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, передает Trend со ссылкой на минобороны.

Подразделения азербайджанской армии немедленно приняли ответные меры.

"В результате инцидента раненых среди гражданских и личного состава наших подразделений нет.

При обстреле наших позиций пуля попала в гражданскую постройку на территории населенного пункта Гапанлы.

Нами было установлено, что совершившие провокацию члены незаконных армянских вооруженных отрядов открыли огонь в состоянии алкогольного опьянения.

О происшествии были незамедлительно проинформированы командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр", - говорится в сообщении.