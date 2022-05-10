Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с нынешним этапом восстановительных работ, проводимых в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с нынешним этапом восстановительных работ, проводимых в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше.

Как сообщает Trend, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Было отмечено, что восстановительные работы, продолжающиеся в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше, также проводятся Фондом Гейдара Алиева.

Специалисты провели в комплексе имения, серьезно поврежденном в период оккупации и подвергшемся разрушениям со стороны армян, оценочные работы, на основании которых осуществляется процесс восстановления. В комплекс входят мечеть, малый и большой жилые дома.

За минувший период кровля дома приведена в соответствие с оригиналом, восстановлены все осыпавшиеся камни, балконы, а также обвалившиеся купола, кровля и михраб входящей в комплекс мечети. В настоящее время проводятся другие восстановительные работы. Во дворе комплекса завершилось восстановление родника, идет подготовка к ландшафтным работам.