АМИ Trend принимает участие в 18-й Генеральной ассамблее OANA в Тегеране (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Тегеране сегодня начинает работу 18-я Генеральная ассамблея Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

В работе Генассамблеи, тема которой в этом году - новые вызовы для журналистики и вопросов доверия, принимает участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

Участники саммита проведут ряд панельных дискуссий, посвященных новым вызовам на глобальном медиарынке, влиянию пандемии на информационные ресурсы и медиабизнес.

На полях Генеральной ассамблеи АМИ Trend проведет ряд двусторонних встреч и переговоров.

В четырехдневном саммите принимают участие представители крупных информационных агентств более 20 стран, а также ряд руководителей международных организаций.

OANA создана в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО. В настоящее время в организацию входят 44 агентства из 33 стран Азии и Тихоокеанского региона.

С полным списком участников можно ознакомиться ниже: