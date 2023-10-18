Эксплуатант воздушного судна будет нести финансовую ответственность за причиненный третьим лицам ущерб

БАКУ /Trend/ - Эксплуатант воздушного судна несет материальную ответственность в связи с его эксплуатацией за причинение вреда третьим лицам или их имуществу, не перевозимому этим судном.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, возмещение вреда, причиненного эксплуатантом воздушного судна в связи с его эксплуатацией третьим лицам или их имуществу, не перевозимому этим судном, осуществляется в порядке, установленном органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что на сегодняшнем заседании комитета был вынесен на обсуждение новый законопроект "Об авиации". Настоящий закон в соответствии с пунктом 23 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики регулирует использование воздушного пространства Азербайджанской Республики и деятельность в области авиации, а также определяет правовую и организационную основу осуществляемых мер по защите государства, нужд населения и экономики, связанных с воздушным транспортом и авиационными работами.