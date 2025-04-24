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Армянская сторона в очередной раз распространила дезинформацию - Минобороны Азербайджана

Политика Материалы 24 апреля 2025 09:29 (UTC +04:00)
Армянская сторона в очередной раз распространила дезинформацию - Минобороны Азербайджана
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 23 апреля примерно в 22:20 подразделения Азербайджанской Армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Хазнавар, является очередной дезинформацией и не отражает действительности.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Азербайджанской Армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам.

Целенаправленно распространяя такого рода дезинформацию и ложные сведения, противник пытается тем самым скрыть свои провокации и сформировать неправильное представление в международном сообществе", - говорится в информации ведомства.

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