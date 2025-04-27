Визит президента Ирана в важнейшую страну Южного Кавказа имеет большое значение — бывший посол

БАКУ /Trend/ - Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан, ключевую страну Южного Кавказа, имеет особое значение.

Как заявил Trend бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин, выбор Азербайджана в качестве первого пункта визита на Южном Кавказе свидетельствует о значимости, которую Тегеран придаёт отношениям с Баку.

По его словам, в ходе визита ожидается дальнейшее развитие сотрудничества в таких сферах, как экономика, культура, транспорт и другие направления.

«После освобождения Карабаха от оккупации и восстановления мира на Южном Кавказе визит президента Ирана создает благоприятные условия для укрепления перспектив регионального сотрудничества. Иран поддерживает мир, безопасность и территориальную целостность стран региона», — подчеркнул Пакайин.

Он добавил, что Азербайджан и Иран связывают прочные исторические, культурные и иные связи, что открывает широкие возможности для формирования надёжного партнёрства между двумя государствами.

«Взаимные визиты и активные контакты официальных лиц за последние недели ещё раз подтвердили, что Иран и Азербайджан способны успешно сотрудничать в сферах энергетики, транспорта, грузоперевозок, туризма, торговли, сельского хозяйства, банковского сектора и других отраслях», — отметил он.

Напомним, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Азербайджан 28 апреля.