В Азербайджане упрощается процедура получения адресной социальной помощи

18 июля 2018 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, в рамках работ по совершенствованию и повышению прозрачности системы адресной государственной социальной помощи, будет упрощена процедура электронного обращения для малообеспеченных семей, говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения, распространенном в среду.

Рабочая группа, сформированная 30 апреля, ведет работу в направлении облегчения процедуры обращения малообеспеченных семей за социальной помощью, в том числе уменьшения количества необходимых к предоставлению и заполнению документов.

Основной целью проводимой работы является создание более комфортных условий для обращения малообеспеченных семей к государству за социальной помощью.

На первом этапе при составлении электронного обращения для получения социальной помощи сокращено число требуемых сведений для заполнения «Заявления-декларации». Так, часть требуемой информации (например, информация о доходах семьи, пенсии и пособиях) будет получена из соответствующей электронной информационной базы.

Подготовка «Социального реестра», предусматривающего сбор информации о бенефициариях в единой электронной базе еще больше упростит электронное обращение. После завершения проекта при получении электронного обращения для получения адресной государственной социальной помощи в заполнении «заявления-декларации» необходимости не будет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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