Посол Чехии посетил БГУ (ФОТО)

18 сентября 2018 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт и заместитель посла Петр Вагнер побывали в Бакинском государственном университете (БГУ). Ректор, академик Абель Магеррамов приветствовав гостей, рассказал об истории вуза, его международных связях, в том числе о сотрудничестве с чешскими университетами, сообщает вуз во вторник.

Посол Милан Экерт, в свою очередь, сказав, что отношения между Чехией и Азербайджаном находятся на высоком уровне, отметил важность реализуемых проектов в области науки и образования.

Заместитель посла Петр Вагнер говорил о подготовке книги об истории чешско-азербайджанских отношений, сходстве судеб наших стран.

Во время встречи были затронуты проекты в рамках программы ERASMUS, вопросы межвузовского обмена преподавателями и студентами, совместных конференций, организации летних школ.

Затем гости посетили музей Гейдара Алиева, образовательные и научно-исследовательские лаборатории БГУ.

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