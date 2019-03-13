В Азербайджане бакалавры смогут участвовать во втором туре экзамена в магистратуры вузов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане бакалаврам, экзаменационные результаты которых в первом туре приемного экзамена в магистратуры вузов отвечают минимальному баллу этого тура, но не отвечает минимальному баллу по предметам, будет предоставлена возможность участвовать во втором туре экзамена, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Во втором туре, даже если они наберут минимальный балл по результату этого тура на места госзаказа и общему баллу по обоим турам, в конкурсе смогут выбрать только специальности госзаказа.

Отметим, что 414 бакалавров, набравших от 40 до 66 баллов из максимальных 100, выполнили требование по минимальному баллу в первом туре, но не смогли набрать минимальный балл по какому-то из экзаменационных предметов. Многие из них обратились в ГЭЦ для получения разрешения на участие во втором туре экзамена. Обращения были обсуждены членами Совета директоров 12 марта, и принято решение о допуске ко второму туру экзамена вышеуказанных бакалавров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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