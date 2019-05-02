Минэкологии Азербайджана обеспокоено загрязнением Каспия в Хачмазе

2 мая 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам последних мониторингов в районе береговой полосы Каспийского моря в Хачмазском районе Азербайджана установлено, что ввиду отсутствия очистных сооружений и централизованной канализационной сети, твердые отходы предприятий и сточные воды организаций не управляются должным образом и попадают прямо в море.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на директора Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов Арастуна Гасанова, результаты анализов показывают, что количество поверхностно-активных веществ и биологического загрязнения в пробах воды превышает норму.

По словам Гасанова, наиболее загрязненными реками в Хачмазском районе являются Гудъялчай, Гусарчай и Вельвелечай, которые загрязняют Каспий. Причина загрязнения рек - непригодность к эксплуатации установки биологической очистки регионального водоканала №1 ОАО «Азерсу» и подключение к этому естественному стоку канализационного коллектора Губа-Хачмаз. По словам главы Управления, сточные воды отеля Aysberq, пивного завода Aysberq и консервного завода Qafqaz стекают в Каспий через реку Гудъялчай, а сточные воды центров отдыха Malibu, Oberlyuks, Atlant, Mayak, Dənizçi, Lokomativ, Sunset, Palma в Набрани - стекают напрямую в море.

«В ходе мониторинга, проведенного на территории Яламы и Набрани, выяснилось, что сточные воды, образующиеся в населенных пунктах, сбрасывались напрямую в море из-за отсутствия централизованной канализационной сети. Помимо этого, в некоторых районах Хачмазского района и в Худате твердые бытовые отходы не были должным образом обработаны, в результате чего сложилась антисанитарная ситуация», - подчеркнул он.

Гасанов отметил, что со стороны министерства руководителям жилищно-коммунального хозяйства, муниципалитетов, объектов и предприятий даны соответствующие инструкции по устранению выявленных нарушений, направлены письма с предупреждениями и уведомлениями.

«С нашей стороны ведется мониторинг, принимаются соответствующие меры. Однако дело не только в привлечении к административной ответственности. Мы вновь призываем руководителей предприятий и объектов внести серьезные изменения в свою работу и не вредить экологии Азербайджана», - подчеркнул Гасанов.

(Автор:Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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