Председатель агентства: В Азербайджане необходимо увеличить число общественных пляжей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должны быть созданы общественные пляжи. Существование таких пляжей является очень важным вопросом.

Об этом, как передаёт Trend, сказал во вторник председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

По словам главы Агентства, в настоящее время в Баку имеются частные пляжи, однако незначительное количество общественных пляжей вызывает беспокойство: "Почти все пляжи в мире являются общественными, и различные компании могут предлагать там свои услуги".

(Автор: Ильхама Исабалева. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Хазар Ахундов)

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