В ближайшее время начнется процесс выдачи отелям звезд

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время начнется процесс выдачи отелям классификационных звезд.

Это Trend, сказал во вторник председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

Нагиев добавил, что в последнее время в стране растет число трёхзвёздочных хостелей.

Председатель агентства также сообщил, что в настоящее время, количество отелей в стране соответствует спросу туристов

Однако Нагиев считает, что в стране должны быть открыты новые отели. Он также отмечает, что они поддерживают предпринимателей в этом направлении.

(Автор: Ильхама Исабалева. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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