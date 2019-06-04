В ближайшее время начнется процесс выдачи отелям звезд

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время начнется процесс выдачи отелям классификационных звезд.
Это Trend, сказал во вторник председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.
Нагиев добавил, что в последнее время в стране растет число трёхзвёздочных хостелей.
Председатель агентства также сообщил, что в настоящее время, количество отелей в стране соответствует спросу туристов
Однако Нагиев считает, что в стране должны быть открыты новые отели. Он также отмечает, что они поддерживают предпринимателей в этом направлении.
(Автор: Ильхама Исабалева. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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