В Азербайджане этим летом стало больше ветреных дней - институт (ЭКСКЛЮЗИВ)

24 июля 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В этом году ветры дуют чаще, сильнее, интенсивнее.

Об этом сообщил в среду Trend заместитель директора Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, температура в настоящее время выше среднемесячной нормы на 1-2 градуса.

«Что касается жары, такая температура характерна для июля. Но такой сильный ветер обычно дует в ноябре-декабре. Обычно, по причине спада температуры в эти месяцы дуют такие сильные северные ветры. И в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове дует северный, северо-западный ветер»,- сказал Гасанов.

Замдиректора отметил, что в основном сильный ветер дует в Баку и на Абшеронском полуострове, но и в регионах наблюдается прохладная погода.

Гасанов добавил, что по сравнению с прошлыми годами в Азербайджане этим летом стало больше ветреных дней.

Отметим, что начиная с 22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове дует сильный северо-западный ветер. В Бинагадинском районе Баку ветер повалил два дерева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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