Нацдепартамент Азербайджана прокомментировал нехарактерную для августа прохладную погоду

8 августа 2019 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За последние 15 лет в первой декаде августа лишь в 2009 и 2013 годах были дожди.

Об этом сообщила в четверг Trend директор Национального гидрометеорологического департамента Умайра Тагиева.

По ее словам, это результат вторжения относительно холодных арктических воздушных масс на территорию России, которое наблюдается с конца июля. “В отличие от северных соседей, где температуры ниже нормы от семи до девяти градусов, серия холодных атмосферных фронтов, лишь слегка затронула нашу территорию, вызвав понижение температурного режима всего на два градуса, по сравнению с климатической нормой. Сильно ветреная погода, наблюдавшаяся пятого августа плавно перешла в состояние комфортной, ведь максимальная температура не превышает 26-28 градусов. Относительно повышенное атмосферное давление насыщает воздух кислородом, а дождь очистил от пыли”, - сказала она.

Директор департамента отметила, что завтра ветер будет слабее чем сегодня, утром сохранится небольшая вероятность кратковременного дождя, но в целом, в течении дня погода будет без осадков.

“Температура уже выше чем сегодня около 30 градусов, а вот 10 числа опять будет жарко, на фоне слабого юго-восточного ветра температура ожидается около 35-37 градусов. На воскресенье 11 августа опять ожидается сильный северный ветер”, - добавила Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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