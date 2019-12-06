Акция по посадке 650 тыс. деревьев в Азербайджане началась с Шамахы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими 6 декабря 2019 года по всей стране стартовала кампания по посадке деревьев, сообщает в пятницу Trend.

Эта благородная инициатива, охватившая все регионы республики, началась с города Шамахы, где родился поэт.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечение его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, участвуют общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено такое количество деревьев.

Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и др.

Данная кампания поспособствует увеличению числа зеленых насаждений в стране, снижению воздействия изменений климата. В то же время это ценный вклад, направленный на объединение людей вокруг этой прекрасной инициативы, проявление общественностью солидарности в деле оздоровления окружающей среды.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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