Какие школьные учебники вызвали наибольшее число замечаний на общественных обсуждениях в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - Больше всего предложений и мнений по учебникам, вынесенным в прошлом году на общественные обсуждения, поступило по учебнику четвертого класса «Познание мира» и учебнику восьмого класса «История Азербайджана».

Об этом сказала старший консультант отдела учебников и типографии минобразования Вюсаля Алиева, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Далее следует учебник четвертого класса «Русский язык» (язык преподавания) и «Азербайджанский язык» (язык преподавания) и учебники восьмого класса «Общая история» и «Азербайджанский язык» (язык преподавания).

В прошлогодних обсуждениях меньше всего замечаний поступило по учебнику французского языка (основной иностранный язык) для четвертого класса, и учебнику «Музыка» для восьмого класса.

Алиева напомнила, что общественные обсуждения учебников проводятся уже пятый год: «Сейчас общественные обсуждения проходят учебники I, V и IX классов».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )