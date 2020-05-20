Минобразования Азербайджана о специальностях, по которым потребуется дополнительная выпускная работа

БАКУ/Trend/ - Министерство образования Азербайджана раскрыло детали касаемо специальностей, по которым в период итоговой аттестации может потребоваться выполнение студентами дополнительной выпускной работы, сообщает в среду Trend.

Заведующий сектором отдела науки, высшего и среднего специального образования министерства Яшар Омаров сообщил, что специальности, по которым студентам могут быть выдвинуты требования по выполнению дополнительной выпускной работы, будут определяться вузами.

"Эти специальности могут быть техническими, а также в направлении искусства и культуры. Министерство не ставит в связи с этим каких-либо требований", - сказал Омаров.

Он отметил, что если студент не соглашается со своей оценкой, то у него есть право обратиться в учебное заведение, в результате чего для него будет организована повторная сдача экзамена.

"Процесс организации выпускной работы начинается с начала семестра. Студент может представить работу либо на электронном, либо на бумажном носителе. На основании этой работы ему присваивается общий средний показатель успеваемости", - отметил он.

Завсектором добавил, что в соответствии с "Содержанием и правилами организации обучения на ступени бакалавриата" (в основном медицинское образование) проведение государственных экзаменов не предусматривается. Представивший выпускную работу студент может не принять участие в ее защите.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)