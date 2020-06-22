С середины недели температура воздуха в Баку начнет снижаться

БАКУ /Trend/ - В первой половине недели в Баку и на Абшеронском полуострове скорость умеренного южного ветра составит 5-10, временами 12-15 м/сек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит 31-36 градусов тепла.

К концу недели установится нестабильная погода, в среду днем до субботнего утра скорость северо-западного ветра усилится с 15-20 до 23-25 м/сек, местами ожидается дождь.

Температура воздуха постепенно снизится на 5-7 градусов, составив 24-26 градусов тепла.

22-25 июня в некоторых северных и западных районах Азербайджана, к концу недели - в большинстве районов ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами ливни, град. Западный ветер временами усилится до 15-20 м/сек, 25-27 июня - до 23-28 м/сек.

Температура воздуха составит 35-39, а 26-27 июня опустится на 4-6 градусов, составив 28-33 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )