Оперативный штаб Кабмина Азербайджана о международных и внутренних рейсах

БАКУ /Trend/ - Лицам, имеющим билеты на международные и внутренние рейсы, будет разрешен въезд-выезд из 5 городов и 12 районов.

Об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в субботу Trend

Согласно решению, с 00:00 часов 18 января до 00:00 часов 25 января 2021 года лицам, имеющим билеты на международные и внутренние рейсы, разрешается передвижение между городами Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронским районом, а также райцентрами Лянкярана, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Загаталы, Губы, Хачмаза, Евлаха, Барды, Биласувара и Исмаиллы (за исключением сел и поселков) и за их пределами на основании билетов, а лицам, въезжающим в страну через государственную границу в соответствующем порядке, - на основании штампа в их паспортах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)