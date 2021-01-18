В Баку проводится вакцинация (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане началась вакцинация с использованием вакцины Sinovac против коронавирусной инфекции.

Как передает в понедельник Trend, в первую очередь в стране вакцинируются медработники.

В утренние часы вакциной против коронавируса были привиты министр здравоохранения Огтай Ширалиев, замминистра Эльсевяр Агаев, другие сотрудники министерства, председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, заведующая отделом Объединения Ягут Гараева, председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, а также другие лица. Позже были вакцинированы и другие медицинские работники столичных медучреждений. Напомним, что вакцинация проводится на добровольной основе.

Представляем вашему вниманию подготовленный Trend TV репортаж о вакцинации в медицинских учреждениях столицы:

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)