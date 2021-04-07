В ряде школ Азербайджана завершается вакцинация педагогического и техсостава

БАКУ /Trend/ - Более 90 процентов педагогического и технического состава девяти школ Баку и Сумгайыта и 21 общеобразовательного заведения Абшеронского района получили вакцину от COVID-19.

Об этом написал в Facebook министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в среду Trend.

Глава ведомства выразил признательность руководству и коллективу этих учебных заведений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)