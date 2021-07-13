На лечение в Турцию отправлена еще одна группа азербайджанских военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще восемь азербайджанских военнослужащих, сообщает во вторник Trend со ссылкой на фонд.

Лечение в Турции пройдут Гусейнов Турал Араз оглу, Багиров Яшар Явер оглу, Мамедов Магомед Асиф оглу, Мамедзаде Адем Гюльгасан оглу, Нагиев Шихсеид Вахид оглу, Новрузов Рашад Лятиф оглу, Магеррамов Акпер Сайяф оглу и Гурбани Руслан Гулам оглу, получившие тяжелые ранения во время Отечественной войны.

Фонд будет контролировать состояние раненых военнослужащих до полного их выздоровления.

Отметим, что до настоящего времени на лечение в Турцию отправлены 120 раненых участников Отечественной войны Азербайджана. Из них 50 человек успешно завершили лечение и вернулись на родину.

Фонд обеспечил раненых военнослужащих лекарственными препаратами для дальнейшего лечения.

Для обращения в фонд и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)