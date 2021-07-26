По итогам полугодия Банк Республика продемонстрировал рост по всем финансовым показателям (ФОТО)
Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты за первое полугодие 2021 года. Согласно отчетности, Банк продолжил динамичное развитие показав прирост по всем показателям и усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.
По итогам полугодия чистый процентный доход Банка увеличился и достиг 24,5 млн. манат, а чистая прибыль банка выросла более чем на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 7,5 млн. манат.
Согласно отчетности, по сравнению с показателем за соответствующий период прошлого года активы Банка выросли на 17% и составили 1,2 млрд. манатов, что позволило банку укрепить свое место в лидирующей пятерке банков страны. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 11% и составил 93,5 млн. манатов, превышая регулятивную норму на 87%. Стоит также отметить, коэффициент адекватности капитала I уровня составил 9,56%, а коэффициент адекватности совокупного капитала 14,37%, что выше нормы в 1,9 и 1,6 раза соответственно.
«В прошлом году мы, как и вся мировая экономика, столкнулись с серьезными вызовами. Однако, устойчивость нашей бизнес-модели, эффективные шаги, предпринятые государством по преодолению кризиса и слаженная работа нашей команды позволили не только уверенно пройти период пандемии и оказать поддержку нашим клиентам, но и продемонстрировать рост по всем финансовым показателям. Мы уверены, что и во второй половине 2021 года Банк Республика продолжит динамично развиваться в соответствии с принятой стратегией.» – отметил Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов.
Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.)
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.