Назван срок начала выдачи в Азербайджане «Сертификата о противопоказаниях» лицам, имеющим противопоказания к вакцинам от COVID

БАКУ /Trend/ - С девятого августа 2021 года в Азербайджане начнется выдача «Сертификата о противопоказаниях» лицам, имеющим противопоказания к вакцинам от коронавируса, разрешенным к применению в стране.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на совместное заявление министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы», процесс вакцинации в стране продолжается.

Для получения «Сертификата о противопоказаниях» следует обратиться в поликлиники по месту жительства. Поликлиника представит эту информацию специальной комиссии, созданной министерством здравоохранения. На основании заключения комиссии будет принято решение о выдаче гражданину «Сертификата о противопоказаниях».

В заявлении отмечается к сведению граждан, не имеющих противопоказаний к вакцинации от коронавируса, что анализ результатов исследований, проводимых в мире и Азербайджане, еще раз показывает, что наиболее эффективным способом защиты от новых и стремительно распространяющихся опасных видов вируса является вакцинация. Также нельзя забывать, что помимо вакцинации, должны соблюдаться такие правила, как соблюдение физической дистанции, использование защитных масок, гигиена рук.