Текущий февраль стал в Азербайджане самым теплым за последние 70 лет

БАКУ /Trend/ - Февраль в этом году отличился умеренно теплой погодой, особенно в последнюю неделю. Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказала руководитель азербайджанской Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

"С 1 по 28 февраля среднесуточная температура воздуха составляла 8,2 градуса тепла, что на 4 градуса выше климатической нормы. С такими показателями февраль в этом году стал самым теплым февралем за последние 70 лет", - сказала она.

Тагиева отметила, что самая высокая температура в этом месяце была зафиксирована 9 февраля, составив 19 градусов тепла, что на 9 градусов выше климатической нормы. Минимальная температура была зафиксирована 6 февраля - 1,7 градуса. 13 февраля максимальная скорость северо-западного ветра в Баку достигала 25 м/с.

"По сравнению с прошлыми годами в феврале этого года осадков выпало значительно меньше. Количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 3 мм (14% от месячной нормы), в Газах-Гянджинской зоне - 1-5 мм (2-22% от месячной нормы), в Карабахской зоне - 12-16 мм (40-45% от месячной нормы), в Балакен-Шекинской зоне - 3-22 мм (8-73% от месячной нормы), в Центральном Аране - 2-13 мм (6-62% от месячной нормы), в Лянкяран-Астаринской зоне - 40-51 мм (39-84 процента от месячной нормы)", - сказала она.

По словам Тагиевой, в первые дни марта температура воздуха будет выше климатической нормы, а во второй половине первой декады месяца прогнозируется неустойчивая погода.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)