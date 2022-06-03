В Азербайджане состоится очередной экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 19 июня проведет очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу.

Как сообщили Trend в пятницу в ГЭЦ, регистрация для участия в экзамене начнется с 17:00 3 июня и продлится до 18:00 15 июня на портале центра.

В соответствии со статьей 28-1 Закона Азербайджанской Республики "О государственной службе" лицо, желающее продолжить деятельность в качестве госслужащего, в последний год действия сертификата, но не позднее даты окончания срока его действия, для получения очередного сертификата должно принять участие в экзаменах, проводимых ГЭЦ.

До дня вступления в силу закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджана "О государственной службе" от 31 мая 2016 года № 267-VQD (до 10.08.2016 года) госслужащие, принятые на госслужбу в соответствии с законом Азербайджана "О государственной службе" (госслужащие со стажем службы менее 10 лет), должны получить сертификат для продолжении деятельности на госслужбе в случае обращения за замещением более высокой административной должности.

Подготовка тестов, организация экзамена, проведение оценки осуществляются в соответствии с "Порядком подготовки, экспертизы, утверждения тестов, организации тестового экзамена, проведения оценки для тестовых экзаменов с целью приема на государственную службу, продолжения деятельности на государственной службе и замещения должностей государственной службы", утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджана от 10 марта 2017 года. Согласно этому порядку, тестовый экзамен проводится по группам должностей государственной службы.

В соответствии с 3 частью статьи 28-1.1 и 28.2 данного закона тестовые экзамены проводятся на платной основе. Размер оплаты определен Тарифным советом Азербайджана.

Лицу, принявшему участие в соответствующем тестовом экзамене и набравшему проходной балл, определенный постановлением Кабинета министров Азербайджана от 10 марта 2017 года, выдается сертификат о прохождении тестового экзамена по должностям государственной службы (сертификат о продолжении деятельности на государственной службе). В свидетельстве определяются должности госслужащего. В соответствии с законодательством срок действия сертификата составляет пять лет.

Госслужащие, поступившие на госслужбу с получением соответствующего сертификата, для продолжения деятельности должны получить соответствующий сертификат по подгруппе, в которую входит должность, по которой они проходят службу.

С программами тестового экзамена можно ознакомиться здесь.

На интернет-портале ГЭЦ размещена информация об областях знаний, подлежащих проверке на тестовом экзамене в связи с продолжением деятельности на государственной службе, количестве тестовых заданий по каждой области и проходных баллах по подгруппам должностей.

Департамент правового обеспечения, человеческих ресурсов и государственной службы: тел: (012) 310 53 16 (1765;1767); [email protected], [email protected];

По техническим проблемам, возникшим в связи с регистрацией обращаться:

департамент организации электронных экзаменов и собеседований: тел.:(012) 431 63 86 (111,117);

электронная почта: [email protected].

(Перевод: Нубар Кулузаде)