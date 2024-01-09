Генпрокурор Азербайджана назвал предварительную причину пожара в Республиканском перинатальном центре

БАКУ /Trend/ - Возникновение пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку связано с электричеством.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью журналистам сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"По предварительным данным, дети, погибшие при пожаре, получили ожоги. После заключения экспертизы станет ясно, являются ли причины их смерти результатом ожогов или удушения", - отметил К. Алиев.

Отметим, что пожар произошел в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку. В результате пожара три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом. Им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние оценивается как стабильное, планируется выписать их домой для амбулаторного лечения. В отделении интенсивной терапии новорожденных данного центра были обнаружены тела четырех детей, проходивших там лечение.

По данному факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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