Президент Азербайджана: В 2018 году будут реализованы важные железнодорожные проекты

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Азербайджане будут реализованы несколько важных проектов, связанных с железнодорожным транспортом.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

«Как я и отмечал, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс сдается в эксплуатацию. Интерес очень большой; как в рамках Вемирного экономического форума в Давосе, так и на других форумах данный вопрос серьезно обсуждается. Можно сказать, что проект является занимающим особое место среди инфрастуктурно-транспортных проектов, стоящих в мировой повестке дня. Рад, что аналитики и эксперты особо отмечают роль Азербадйжана в реализации данного проекта. Сейчас мы должны стараться, чтобы для успешной деятельности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс были предприняты необходимые меры и конечно, они буду предприняты. Были даны соответствующие указания для производства новых вагонов, цистерн, судов, а также закупки контейнеров. Изо дня в день увеличиваются грузы из Азии на Запад. Таким образом, нам удалось реализовать транспортный коридор Восток-Запад», - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.