В Азербайджане изменились правила выдачи сертификатов

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров изменил "Правила оказания услуг сертификации, выдачи сертификата и ведения реестра".

Как передает в субботу Trend, согласно старым правилам, если предоставленные документы были составлены правильно, между обратившимся лицом и Национальным центром сертификации подписывался письменный договор. В новой редакции письменная форма договора будет необязательной.

Кроме этого, до этого подготовленный сертификат предоставлялся владельцу подписи на бумажном носителе и электронной форме. Согласно изменениям теперь сертификат будет выдаваться или на бумажном носителе или в электронной форме.

Согласно внесенным в документ дополнениям, владелец подписи до окончания срока сертификата может обратиться в Центр для получения нового.

(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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