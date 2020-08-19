В Джалилабадском районе идет реконструкция проселочных автодорог (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Джалилабадском районе высокими темпами и с соблюдением стандартов качества продолжается капитальная реконструкция проселочных автомобильных дорог в четырех направлениях.

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, речь идет о дороге Оджаглы-Гаразенджир-Сабирабадкенд-Алар-Гюнешли-Узунтепе протяженностью 30,4 километра.

В рамках работ реконструируется 2,4-километровый участок дороги в селе Оджаглы, семикилометровый отрезок , соединяющий села Гаразенджир-Сабирабад-Гюнешли, 10,1 - километровый участок дороги Алар-Гюнешли и 10,9-километровый участок дороги Сабирабад-Гюнешли-Узунтепе.

Целью реконструкции дорог является обеспечение комфортного проезда 32000 человек, проживающих в шести населенных пунктах вдоль дороги, в районный центр и соседние районы, а также к дороге М3 Баку-Алят-Астара-госграница с Ираном, в результате чего будет упрощена перевозка пассажиров и грузов.

В рамках реконструкционных работ, проводимых с привлечением Агентством на строительные площадки достаточной рабочей силы и оборудования, дороги с гравийным покрытием модернизируются с 5-й до 4-й технической категории. Дороги расширяются до 10 метров. Это включает проезжую часть шириной шесть метров и плечи шириной два метра.

На следующем этапе ведется строительство основания дороги из песчано-гравийных смесей на площади 280 000 квадратных метров, а также работы по укладке асфальтобетонных смесей на 175 000 квадратных метрах дороги. Реставрируются железобетонные трубы, используемые для орошения сельхозучастков проживающих вдоль дороги граждан, и отвода воды под дорогой для бытовых нужд, в необходимых местах осуществляется закладка новых труб. В целом на всем протяжении дороги осуществляется прокладка кладка и изоляция 154 погонных метров железобетонных круглых водопроводных труб разного диаметра.

В завершение проекта будет построено девять автобусных остановок, установлено 116 дорожных знаков и 820 сигнальных опор. После нанесения дорожной разметки дорога будет передана в пользование граждан.

Строительные работы планируется завершить осенью.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )