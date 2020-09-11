Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО)

Экономика 11 сентября 2020 17:31 (UTC+04:00)
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Рабочая группа конкурса «Восхождение» провела очередной вебинар с участием порядка 450 человек, в котором с презентацией на тему «Управляющий руководитель и практика» выступил член правления управляющих руководителей, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики.

Джаббаров проинформировал о важности проекта «Восхождение», отметив, что конкурс играет важную роль в выявлении руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем, управленческими качествами, знаниями и способностями, создании базы кадровых ресурсов.

Министр поделился мнением, связанным с требованиями для управляющих руководителей, факторами, важными для развития управленческих способностей.

Было подчеркнуто, что единство знаний, опыта и командной работы составляют главную философию успехов, достигнутых управленцами. Со временем на рынке труда появляются новые требования, формируются новые типажи управленцев. Формулу, как стать управляющим руководителем, каждый управленец определяет самостоятельно, потому что у каждого свой индивидуальный подход и свои принципы в работе.

Вебинар был проведен в формате взаимного обсуждения с участниками.

Отметим, что Рабочая группа конкурса планирует организацию вебинаров и презентаций управляющих руководителей на продолжительной основе.

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Цель конкурса - выявление и поддержка людей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также создание банка кадровых резервов в стране.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) - Gallery Image
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) - Gallery Image
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) - Gallery Image
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) - Gallery Image
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) - Gallery Image
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) - Gallery Image
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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