Инвалиды Отечественной войны будут обеспечены автомобилями поочередно

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в обеспечении инвалидов войны автомобилями очереди нет. Лицам, ставшим инвалидами в результате военной операции 2020 года, поочередно будут предоставлены личные транспортные средства.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал завотделом политики соцобеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Бабек Гусейнов.

По его словам, на сегодня лицам, признанным инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, выдано до 7200 автомобилей. Только в 2020 году автомобили были предоставлены 400 гражданам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)