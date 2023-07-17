БАКУ /Trend/ - Назначен новый региональный директор "Albayrak Group" в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, новым региональным директором Albayrak Group в Азербайджане стал Вахдеттин Келеш - выпускник факультета морского менеджмента Университета 9 сентября (Турция), имеющий 30-летний опыт работы в области портовой логистики.

В.Келеш работал генеральным менеджером-региональным директором по Турции, Европе и Южной Америке в "Group Tcb & TCe Ege", генеральным менеджером и операционным директором в "Transal Denizcilik", коммерческим менеджером-главным экспертом в турецком порту Сойкак.

Женат, знает английский, русский и арабский языки.

Отметим, что группа компаний "Albayrak" работает более чем в 20 секторах, таких как строительство, недвижимость, промышленность, логистика, медиа, туризм.

В группу компаний входит около 80 компаний и брендов.

15 июля 2022 года было подписано соглашение между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и группой компаний "Albayrak Holdinq".

Согласно подписанному договору, группа компаний "Albayrak Holdinq" совместно с Бакинским портом будет осуществлять деятельность на терминалах удобрениий и "Ro-Ro", а также тесно сотрудничать в других важных сферах.

Основными целями нового соглашения о сотрудничестве являются формирование наиболее комфортных и стабильных условий для грузоперевозчиков в области логистики и цепочки поставок, достижение краткосрочного увеличения объемов перевозимых грузов из Китая и стран Центральной Азии в Европу, в Турцию транзитом через Бакинский порт, а также обеспечение оперативной перевалки привлеченных грузов с применением современных логистических решений.