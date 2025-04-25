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Венгерская компания 4iG готова к сотрудничеству с новыми партнерами в космической сфере

Экономика Материалы 25 апреля 2025 11:56 (UTC +04:00)
Венгерская компания 4iG готова к сотрудничеству с новыми партнерами в космической сфере

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Венгерская компания 4iG по космическим и оборонным технологиям готова к сотрудничеству с новыми партнерами в космической сфере.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил менеджер по стратегии 4iG Себастьян Мисурак на проходящей сегодня в Баку Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025).

Он отметил, что у компании есть амбициозная программа по исследованию космоса.

"Частные компании могут сыграть важную роль в космической сфере в регионе Восточной и Центральной Европы. Однако мы не сможем реализовать всю деятельность без партнёров. Поэтому мы должны подходить к существующим вопросам в космической сфере очень прагматично. Мы уже сотрудничаем с рядом компаний и планируем расширять свое партнёрство",- сказал он.

С.Мисурак подчеркнул, что в космической сфере возможно совместное преодоление трудностей.

"Мы готовы передавать знания в космической сфере нашим партнёрам и строить взаимовыгодное сотрудничество. За последний год, благодаря обмену опытом с компаниями из разных стран, особенно с польскими компаниями, мы расширили свои знания. Мы также готовы проводить тренинги для новых партнёров в этой области", - добавил он.

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