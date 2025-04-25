Замминистра экономики Азербайджана назвал общий объем инвестиционных проектов с китайскими компаниями

БАКУ /Trend/ - Объем инвестиционных проектов, подписанных с китайскими компаниями составляет около 335 миллионов долларов США, что создает новые возможности для бизнесменов страны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на проходящей сегодня в Баку конференции на тему "Конституция и Суверенитет — развитие предпринимательства в Азербайджане".

Он отметил, что в целях развития инвестиционного климата Азербайджана созданы совместные инвестиционные фонды с Узбекистаном, Кыргызстаном, Казахстаном, ОАЭ.

"Кроме того, Тюркский инвестиционный фонд, учрежденный Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, направлен на укрепление взаимного экономического сотрудничества, увеличение инвестиций в стратегические отрасли и поддержку регионального развития. Предприниматели могут увеличивать свои инициативы, использовать эти международные финансовые механизмы, реализовывать совместные проекты с партнёрскими странами и расширять свой бизнес.

Расширение внешних экономических и торговых связей нашей страны открывает дополнительные возможности для наших предпринимателей. Например, в ходе недавнего визита главы государства в Китай был подписан ряд важных соглашений, включая Декларацию о расширении стратегического партнёрства между двумя странами, внедрение безвизового режима, а также около 20 документов о сотрудничестве в таких сферах, как право, "зелёное" развитие, альтернативная энергия, цифровая экономика, интеллектуальная собственность и аэрокосмическая отрасль. Эти шаги имеют большое значение для выхода Азербайджана на азиатский рынок, лучшего понимания региона и установления новых партнёрств.

В рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами и партнёрами по развитию Азербайджан активно работает над развитием предпринимательства, улучшением бизнес-среды и поддержкой МСП. Благодаря технической и финансовой поддержке Всемирного банка, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и других партнёров реализуются различные программы и проекты. В рамках этих программ предпринимателям предоставляется доступ к льготным финансовым инструментам, поддержка в повышении бизнес-навыков, цифровой трансформации и переходе к "зелёной" экономике. Особенно важным приоритетом международного партнёрства является повышение конкурентоспособности МСП, стимулирование их инновационной и экспортно-ориентированной деятельности.

Азербайджан продолжает укреплять двусторонние экономико-торговые связи и с другими странами. Были подписаны преференциальные торговые соглашения с Турцией и Пакистаном. Согласно этим соглашениям, снижение или полное устранение таможенных пошлин на определённые товары между партнёрскими странами способствует развитию взаимной торговли и увеличивает экспортные возможности предпринимателей", - добавил он.

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