В Баку проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места"

БАКУ /Trend/ - В Баку во дворце "Гюлистан" проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященная Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

Как сообщает в понедельник Trend, в конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, представители других государственных и частных структур.

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