Azer Turk Bank объявил о начале новой кампании

11 января 2018 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank с 11 января приступает к проведению новой кампании.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, Azer Turk Bank, всегда уделяющий особое внимание удовлетворенности своих клиентов, и в новом году будет радовать их новыми кампаниями. Первая кампания в этом направлении предусмотрена для желающих путешествовать в зарубежные страны.

Таким образом, лица, планирующие поездку, могут обратиться в Azer Turk Bank, открыть счет в любой валюте и пополнить его на минимальную сумму в 500 AZN/USD/EUR, тем самым став владельцем бесплатной карты MasterCard Gold. Клиентам, пополнившим свои карточные счета на 1 000, 10 000, 20 000 AZN/USD/EUR, банк дарит Mastercard Platinum, Visa Infinite и Mastercard World Elite соответственно.

Напомним, что для того чтобы получить карту в Azer Turk Bank не обязательно приходить в банк, а достаточно сделать онлайн-заказ карты. В этом случае с клиента не взимается предоплата. Оплата производится, когда клиент приходит в банк забрать свою уже готовую карту.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность на протяжении уже 22 лет, принадлежит Азербайджанскому государству. С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

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