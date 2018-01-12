Еще один банк в Азербайджане начал эмиссию карт UnionPay International

БАКУ /Trend/ - ОАО Muganbank приступило к эмиссии карт международной платежной системы UnionPay International, сказали Trend в пятницу в процессинговом центре AzeriCard.

Банком будут предложены четыре типа карт (Union Pay Classic, Union Pay Gold, Union Pay Platinum и Union Pay Diamond).

До сих пор Muganban предлагал клиентам карты MasterCard и Visa, но, чтобы расширить ассортимент карточных продуктов, банк заключил соглашение с китайской компанией UnionPay.

В настоящее время в Азербайджане с китайской платежной системой уже сотрудничают Международный банк Азербайджана, AzerTurkBank и AtaBank.

"В перспективе ожидается, что еще несколько банков начнут эмиссию карт данной платежной системы", - сказали в AzeriCard.

UnionPay International создана в 2002 году Государственным советом и Национальным банком Китая. Она занимает ведущее место в мире по количеству выпущенных пластиковых карт и второй позицией по обороту карт. Пластиковые карты, выпускаемые этой платежной системой, принимаются в 162 странах.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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